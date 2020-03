Sanità Lazio: sindacati medici denunciano Zingaretti

“Altro che App, servono i Dpi (dispositivi di protezione individuali), oltre ai tamponi e ai prelievi a domicilio. La «prescrizione» è firmata da ben 4 sindacati dei medici di famiglia, in rivolta contro la Regione Lazio. Messa all’indice anche dall’Anaao, il sindacato dei medici ospedalieri, che ha presentato un esposto in Procura. Mentre l’Ordine dei medici di Roma e provincia chiede che non «si peggiori l’attuale drammatica situazione mandando in guerra medici e tutto il personale sanitario con le scarpe di cartone e senza elmetto. Non è tollerabile in un paese civile. Obbligare proprio i medici a contrastare il nuovo coronavirus a mani nude cercando, per di più, di arruolare giovani professionisti, in maggioranza donne, e mandarle allo sbaraglio non è più accettabile».” E’ quanto si legge da un articolo de Il Tempo.

“I 4 sindacati dei camici bianchi ricordano, infatti, che «il Governo Conte ha stanziato soldi per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Tali fondi dovevano essere utilizzati per l’assunzione di unità speciali per fronteggiare la pandemia in essere. Le Unità formate devono essere dotate di tutte le misure di biocontenimento adatte. E la Regione Lazio che fa? Compra la progettazione di una APP, a chissà quale costo, e propone l’utilizzo di strumentazioni per monitorare a distanza i pazienti in quarantena. Noi Medici del territorio, già stiamo fornendo giornalmente questo tipo di assistenza», ricordano i sindacati Smi, Snami, Simpef e Cipe-Sispe-Sinspe.