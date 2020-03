Premier Albania: “Paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri”

“Paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri. Forse perché non siamo ricchi e neanche privi di memoria. Non ci possiamo permettere di non dimostrare all’Italia che gli albanesi e l’Albania non abbandonano mai l’amico in difficoltà. Stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile.”. Così Edi Rama, premier dell’Albania.

