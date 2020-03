Germania: trovato morto ministro delle finanze di Francoforte

Condividi

Germania – Il ministro delle finanze del centro finanziario regionale di Francoforte, è stato trovato morto. Lo hanno comunicato ieri la polizia e la procura in una dichiarazione congiunta.

Thomas Schaefer, che ha guidato il ministero delle finanze dell’Assia per quasi dieci anni, è stato trovato morto su una linea ferroviaria ad alta velocità nella città di Hochheim tra Francoforte e Magonza, secondo un’indagine della polizia. La polizia e la procura, che sospettano un suicidio, non hanno fornito informazioni sul motivo.







Secondo i media dello stato dell’Assia, il 54enne è apparso regolarmente in pubblico nei giorni scorsi, ad esempio per informare l’opinione pubblica sull’assistenza finanziaria durante la crisi del coronavirus. Schäfer era sposato ed aveva due figli.

Il politico democratico cristiano (CDU) è stato attivo nella politica dello stato dell’Assia per più di due decenni e ministro delle finanze per quasi 10 anni. La capitale finanziaria della Germania, Francoforte, si trova in Assia ed è la città più grande dello stato.