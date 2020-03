Di Maio contro Salvini: abbiamo opportunità di ricostruire l’Europa

“Le parole di Salvini? Con queste frasi non chiudiamo alcun accordo ai tavoli europei”. Così il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, ospite di Lilli Gruber ad Otto e mezzo su La7. “L’Ue sta decidendo il suo destino, non capisco allora perché fare proprio il gioco di chi non vuole l’Italia nell’Unione europea”, ha aggiunto il ministro. Salvini: “UE covo di serpi e sciacalli, se serve ce ne andiamo”

“Nei prossimi giorni tutti i paesi europei, compresa l’Italia, cercheranno il migliore accordo possibile. L’Ue è a un bivio: i maggiori paesi dell’Europa sono colpiti dal virus e dalla crisi economica e senza alcuna colpa, è una pandemia globale che sta colpendo in tutto il mondo e dobbiamo agire tutti insieme”, ha sottolineato Di Maio.