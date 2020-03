Salvini: “UE covo di serpi e sciacalli”

Matteo Salvini: “Schifo e sdegno per questa Europa. Si sono presi 15 giorni per valutare se, chi e come aiutare. Geni. Mentre la gente muore. Altro che “Unione”, è covo di serpi e sciacalli. Prima sconfiggiamo virus, poi ripensiamo all’UE. E se serve, salutiamo. Senza ringraziare. Ma andate a…

Coronavirus – La letale istituzione europea comunica che giocherà con le vite delle persone per altre due settimane!!! (Sassoli, Pd)