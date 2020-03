Coronabond, Conte: “Von der Leyen sia adeguata ad appuntamento con la storia”

“La parola Coronabond è in realtà solo un tormentone, uno slogan”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen in un’intervista all’agenzia Dpa rilanciata dal quotidiano Die Welt. “Ci sono limiti legali molto chiari, non è questo il piano” della Commissione a proposito di un aumento del debito comunitario in risposta all’emergenza Coronavirus, chiesto dall’Italia e altri Paesi e osteggiato da altri come la Germania.

“Non stiamo lavorando a questo” ha aggiunto Von der Leyen evidenziando come la parola “Coronabond è solo un slogan, dietro ad essa c’è la questione più grande delle garanzie. E in questo le riserve della Germania e di altri paesi sono giustificate”.