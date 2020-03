Tunisia accusa l’Italia: ci ha sequestrato un carico di alcol

Condividi

“Una barca carica di alcool è stata dirottata in mare dagli italiani”. Il ministro del Commercio, Mohamed Msilini, ha dichiarato lunedì 23 marzo 2020, durante la sua trasmissione sul programma Tounes El Yaoum sul canale El Hiwar Ettounsi, che una barca carica di alcol, destinata alla Tunisia per la fabbricazione di idro-gel -alcolico, è stata bloccata in mare. “Gli italiani hanno sequestrarono il carico”, ha detto il ministro.