Coronavirus, Sicilia: oltre 60 anziani contagiati in casa di riposo

Condividi

Aumentano ancora gli anziani contagiati dal coronavirus nella casa di riposo di Villafrati, piccolo centro del palermitano, che sono diventati una sessantina. E il territorio doventerà oggi ‘zona rossa’. Lo ha annunciato il sindaco di Villafrati Francesco Agnello. Nei giorni scorsi un ospite della casa di riposo di 90 anni era morto nell’ospedale di Partinico. “Riusciremo a superare la drammaticità del momento”, dice il primo cittadino. “I nostri concittadini hanno eseguito l’autoisolamento senza essere obbligati, e lo saremo ancora di più adesso. Non facciamoci prendere dal panico”.

Villafrati intanto diventa ‘zona rossa’, come ha deciso, con una propria ordinanza, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, sentito il primo cittadino. “Fino al 15 aprile, nel piccolo centro palermitano ci sarà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità — si legge in una nota – Potranno entrare e uscire dal paese solo gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per la fornitura delle attività essenziali del territorio comunale”.