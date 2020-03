Coronavirus, inviato Onu in Siria: “Cessate il fuoco immediato”

L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, ha rivolto un appello per ”un cessate il fuoco immediato, completo e su scala nazionale” per permettere di concentrare ”tutti gli sforzi per eliminare il coronavirus”.

Il diplomatico si è richiamato alle parole del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che aveva chiesto un "cessate il fuoco mondiale" per poter indirizzare gli sforzi nel contrastare la diffusione del Covid-19. Con un intervento su Twitter, Pedersen ha anche chiesto il "rilascio di tutti i detenuti e delle persone rapite in Siria", invitando a fornire "cure mediche ai prigionieri".