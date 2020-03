Imam in TV: questo virus è un soldato di Allah

Condividi

Imam in Hamas TV – Il sermone del venerdì un giorno prima che i casi di coronavirus fossero confermati a Gaza: ”questo virus è un soldato di Allah. I musulmani sono i meno colpiti. Allah sia lodato… 450 morti in Italia ieri “

Imam in Hamas TV Friday Sermon a Day before Coronavirus Cases Confirmed in Gaza: This Virus Is a Soldier of Allah; Muslims Are the Least Affected pic.twitter.com/Ww5PII9Dv0

— MEMRI (@MEMRIReports) March 23, 2020