Milioni di auto forzatamente ferme ma i cittadini continuano a pagare

Milioni e milioni di autovetture sono forzatamente ferme per le disposizioni del governo a causa dell’emergenza del corona virus però noi cittadini continuiamo a pagare in pieno il premio assicurativo RCA pur non utilizzandole contribuendo a far incassare somme ingentissime alle compagnie. Non sarebbe il caso di prendere un provvedimento in tal senso?