Von der Leyen: Divisioni europee? Non lo permetterò mai

Divisioni europee? “Non lo permetterò mai; dobbiamo tenere il mercato unico il più possibile operativo e fluido. Alcuni Stati membri hanno chiuso i confini interni: noi abbiamo immediatamente messo sul tavolo delle Linee guida per corridoi dedicati al trasporto delle merci essenziali e del materiale sanitario”. “L’Unione Europea è tutti noi – afferma – le crisi come questa ci fanno capire quanto preziosa sia la famiglia europea. E’ meraviglioso vedere la solidarietà tra i cittadini europei. Io credo che l’Unione europea ne uscirà più forte”.

Il Patto è sospeso, ora il bilancio italiano può gestire la crisi. Fine degli egoismi”. Cosi’ la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen sul Corriere della Sera, dicendo che non permetterà mai che gli interessi dei singoli Stati prevalgano; e che si farà “tutto quanto è possibile per aiutare l’Italia. Siamo profondamente colpiti da come state affrontando questa crisi. Siete un esempio meraviglioso per il resto d’Europa. Lo ripeto: siamo tutti italiani”.