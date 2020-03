Francia in isolamento? Ecco Parigi

“Siamo in guerra – aveva detto Emmanuel Macron illustrando il suo nuovo piano di battaglia contro il coronavirus – e il nemico è qui”. La strategia per abbatterlo assomiglia molto, quasi fotocopia, quello applicato dall’Italia. “i nostri spostamenti saranno fortemente ridotti”, si potrà uscire di casa “soltanto fare la spesa, per motivi sanitari, andare al lavoro, e per fare un pò di attività fisica ma senza incontrarsi con altri”.

E dunque “Assembramenti e riunioni familiari e amici non saranno più permessi. Ovunque nel territorio francese, bisogna ridurre i contatti”. Ecco un esempio…

Così si presenta il mercato di Belleville a Parigi. Non si vedono gendarmi in giro, che evidentemente escono soltanto per contrastare le manifestazioni dei gilet gialli contro Macron.