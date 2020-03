Coronavirus, allarme case di riposo “Anziani lasciati morire senza cure”

di ansa

Ad oggi, nella zona di Bergamo e della Val Seriana, se sei un anziano, magari con patologie come l’alzheimer, non vieni accettato ai Pronto Soccorso. Per questo i residenti delle case di riposo con sintomatologia da infezione da Coronavirus non vengono curati come meriterebbero ma vengono solamente accompagnati alla morte”.