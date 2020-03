Meluzzi, appello a Giorgia Meloni: “Tornare alla sovranità monetaria”

Torna a ripetere la sua ricetta, Alessandro Meluzzi. Lo fa in un’intervista concessi ad Asi, in cui fa il punto tra coronavirus ed emergenza economica. E Meluzzi spiega: “È indispensabile riprendere la sovranità monetaria e rimettere in circolo grandi volumi di lire”. Insomma: addio euro, stampiamo la nostra moneta. Questa, secondo lui, l’unica possibilità per dare un futuro all’Italia. Tanto che aggiunge, con toni un poco apocalittici: “Altrimenti moriremo tutti”.

Meluzzi, nel corso della video-intervista, si rivolge poi direttamente a Giorgia Meloni, auspicando che la leader di Fratelli d’Italia possa “fare sua questa indispensabile proposta”. Per Meluzzi, in estrema sintesi, è necessario riaprire la vecchia Zecca e tornare alla lira, anche come moneta parallela.