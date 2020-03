Inps, dopo la lotteria degli scontrini arriva quella dell’elemosina

Per chiedere l’indennizzo destinato ai lavoratori autonomi colpiti dall’emergenza Coronavirus previsto dal decreto “Cura Italia” si sta ragionando su un “click day”. Lo ha soiegato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Tridico ha ricordato che le modalità per ottenere il bonus da 600 euro previsto per commercianti, artigiani e gli altri lavoratori autonomi che hanno subito danni a causa dell’emergenza coronavirus saranno indicate in una circolare che dovrebbe uscire entro questa settimana. Il click day potrebbe essere fissato per la prossima settimana mentre i pagamenti potrebbero arrivare giù ad aprile.

La soglia dei 2,16 miliardi per le richieste – www.ilsole24ore.com

Il click day potrebbe essere necessario perchè oltre il limite delle risorse fissate (2,16 miliardi) non potranno essere accettate nuove domande. Sarà necessario il Pin Inps. La procedura per il pagamento, ha continuato Tridico, sarà semplificata con un controllo “soglia” sulla base di quello fatto per il reddito di cittadinanza.