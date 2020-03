Coronavirus, appello alle partite Iva: “Chi può, non chieda i 600 euro”

“Sono un libero professionista. Ho la partita Iva. E invito con tutta la forza del caso quelli come me che lo possono fare a non richiedere i 600 euro previsti una tantum (per ora). Sarebbe una forma di imperdonabile sciacallaggio sociale. Non lo fate, non lo fate, non lo fate”.

Questo l’appello rivolto sui social dal giornalista Riccardo Bocca sulle misure economiche messe in campo dal governo per fronteggiare le situazioni di crisi generate dal coronavirus.