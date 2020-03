Gualtieri: “Chi può pagare le imposte lo faccia”

“Chi ha la possibilità di pagare lo faccia, perché sono risorse preziose che entrano nelle risorse pubbliche” in questo momento delicato per la sanità. E’ l’appello del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sul rinvio delle scadenze fiscali di domani per l’emergenza Coronavirus a ‘Che tempo che fa’.

“Le conseguenze economiche non spariranno in poche settimane, l’economia avrà bisogno di una fortissima spinta per la ripartenza” evidenzia Gualtieri, sottolineando che serve “un cambio di passo anche dell’Europa”.





L’Italia sta mettendo in campo “risorse enormi in pochissimo tempo” e questa, ha evidenziato, è una “prima tappa” in vista di “un intervento senza precedenti di sostegno non solo all’emergenza ma anche al rilancio dell’economia”. adnkronos

