Conte è la maschera della dittatura europea. La spada è l’Euro

L’uso cinico del coronavirus. Come in un teatro, le bare distese su un palco, e dalla porticina dell’Unione europea si affaccia Conte. Ha il mandato di madame Lagarde, della Von der Leyen. E di tutti quelli che contano. Allargano i cordoni della borsa per ingoiarci e poi comandare in casa nostra. Il destino è segnato. Si chiama anticamera della dittatura europea se non si fermano. Sanno di poter contare su un clima sociale. L’Italia chiede rapidità di decisione. I dieci giorni per realizzare l’ospedale di Wuhan sono leggendari. A Roma ci vollero quarant’anni per aprire il Sant’Andrea. È la scusa per tenere chiuso tutto. Ma arriverà il Salvatore della Patria.

Arriverà al momento giusto Conte, spinto dai boiardi di Bruxelles, quando saremo stremati dal conto dei morti. Tutte le sere in televisione, a reti unificate, sarà proprio lui a pretendere pieni poteri.