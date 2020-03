“Chiedevo sicurezza nelle carceri, mi hanno considerato fascista”

Rivolte nelle carceri – Francesco Laura (dirigente di Polizia penitenziaria e Vice Presidente USPP

Unione Sindacati PoliziaPenitenziaria):

“VERGOGNATEVI

sono stato considerato fascista perché da mesi denuncio di mettere in sicurezza la polizia penitenziaria nel rispetto delle leggi e dello Stato per cui mi farò ammazzare per difenderlo da incapaci, criminali e da chi mette in pericolo vite umane.”