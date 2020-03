Coronavirus, Conte: nuove misure, tutta Italia è “zona protetta”

Nuove misure per contenere l’epidemia da coronavirus. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che i divieti della zona rossa sono stati estesi a tutta Italia: ci sarà infatti una “zona protetta” generalizzata in tutto il Paese. “Abbiamo adottato una nuova decisione come governo, siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini. Capisco le famiglie, i giovani, sono abitudini che ragionevolmente con il tempo alla luce delle nostre raccomandazioni potranno esser modificate, ma tempo non c’è n’è. C’è una crescita importante dei contagi e delle persone decedute”.

“I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute – ha aggiunto Conte. – Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti”.