Picchiata, rapinata e sequestrata dai nigeriani: “Ti facciamo a pezzi”

di Federico Garau – Interviene per aiutare l’amica, schiaffeggiata e derubata del cellulare per aver rifiutato le avances di un connazionale, e per questo viene aggredita, sequestrata in auto e minacciata di morte: per sua fortuna riesce ad aprire lo sportello dell’auto e due agenti della digos di Lecce, udite le disperate grida di aiuto, intervengono per salvarla.

Tutto ha avuto inizio all’esterno di una struttura d’accoglienza sita a Caprarica di Lecce. La prima donna viene contattata da uno dei due balordi nigeriani ed esce dalla casa semplicemente per parlare, trovandosi in breve a dover respingere delle insistite avances. Furioso per non aver visto ricambiato il suo interesse, il nigeriano l’ha aggredita e colpita al volto, mentre il connazionale che si trovava con lui si è impossessato del cellulare della vittima, nel frattempo in lacrime e dolorante.