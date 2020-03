La guerra dei Saud, tre reali arrestati in Arabia

NEW YORK, 7 MAR – Sono tre i membri della famiglia reale saudita arrestati. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali gli arresti mostrano la determinazione del principe ereditario Mohammed bin Salman (in foto) a liberarsi dei possibili ostacoli al suo regno.

Ad essere arrestati sono stati il fratello più giovane del re Salman, il principe Ahmed bin Abdulaziz; l’ex principe ereditario Mohammed bin Nayef e suo fratello, il principe Nawaf bin Nayef. Il principe Ahmed bin Abdulaziz era la speranza dei membri della famiglia reale e di coloro che volevano bloccare l’ascesa del principe bin Salman. Il principe Mohammed bin Nayef era l’ex ministro degli Interni e colui che gli americani avrebbero preferito: il principe mentre ministro ha infatti sviluppato rapporti stretti con l’intelligence americana.ANSA