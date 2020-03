Governo approfitta del coronavirus per aumentare le tasse

Il passaggio chiave della lettera inviata al ministro dell’ Economia Roberto Gualtieri al vice presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis è quello nel quale l’ esponente Pd si dice convinto che “aumentare il carico fiscale per coprire il costo del pacchetto di emergenza in questa fase potrebbe aggravare i rischi al ribasso per l’ economia italiana”.

In sostanza Gualtieri mette le mani avanti in vista di una prevedibile richiesta di Bruxelles: l’ Italia paghi gli interventi per l’ emergenza aumentando le tasse. Un incremento è già pronto ed è quello dell’ Iva previsto dalle clausole di salvaguardia che, a legislazione vigente, scatterà nel 2021. Permetterebbe di alleggerire il conto della prossima legge di Bilancio di 20 miliardi di euro e sarebbe in linea con la più classica delle raccomandazioni dell’ Unione europea all’ Italia: spostare la tassazione dal lavoro ai consumi. Peccato che gli aumenti dell’ Iva rischiano di affossare i consumi e l’ economia. È quello che scrive il Giornale in edicola sabato 7 marzo.