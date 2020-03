Coronavirus nell’est della Francia: chiuse 100 scuole

Chiusura di un centinaio di scuole nel dipartimento dell’Alto-Reno, nell’est della Francia, in seguito al boom di casi di coronavirus, con 81 contagi confermati in appena 48 ore: è quanto annunciato dalle autorità di zona. Nel dipartimento dell’est della Francia viene inoltre decretato il divieto di contatti “tra giovani e persone anziane” nonché il divieto di “raduni di oltre 50 persone”.

Intanto, sempre in Francia è allarme per il raduno evangelico di duemila fedeli a Mulhouse, nel dipartimento dell’Alto Reno, nell’est della Francia, dal 17 al 24 febbraio. Stando a un medico della regione, al raduno – ormai un “cluster” fra i più importanti per la diffusione del Coronavirus in Francia – potrebbero essersi contagiate moltissime persone.