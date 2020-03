Coronavirus? Consiglio comunale Milano: la sinistra ride e canta

Condividi

“INCREDIBILE A MILANO: IN AULA QUELLI DI SINISTRA CANTANO E FESTEGGIANO MENTRE IN CITTA’ E’ CRISI NERA PER IL CORONAVIRUS.

Ieri sera in consiglio comunale a Milano nell’importantissima discussione sul bilancio, mentre l’opposizione cercava di lavorare nella pausa di sospensione per ottenere più fondi per il superamento della crisi legata al coronavirus, ecco la sinistra che si mette a cantare, festeggiare e fare cori in aula. PAZZESCO” (Silvia Sardone)