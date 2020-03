Siria, Putin a Erdogan: evitare che le relazioni siano danneggiate per sempre

Condividi

Putin incontra Erdogan: “L’incontro di oggi è importante perché dobbiamo lavorare per assicurarci che gli eventi delle ultime settimane non si svolgano più. Le relazioni tra Russia e Turchia potrebbero essere gravemente danneggiate, dobbiamo evitarlo. Mentre offriamo condoglianze per la morte di soldati turchi sul suolo siriano, non possiamo dimenticare che ultimamente anche l’esercito siriano ha subito perdite nella sua lotta contro il terrorismo“.

President #Putin to #Erdogan: "Today's meeting is important because we have to work to make sure that the events of the latest weeks won't take place again, #Russia–#Turkey relations could be severely damaged, we have to avoid it" pic.twitter.com/5TjTar4wsz

— Enrico Ivanov ☦️ (@Russ_Warrior) March 5, 2020