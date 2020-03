Coronavirus, a Milano terzo magistrato contagiato

Terzo caso di Coronavirus al palazzo di Giustizia di Milano. Un magistrato della Procura Generale è risultato positivo al test del tampone. È così scattata l’allerta negli uffici della Procura Generale, al terzo piano della cittadella giudiziaria milanese, dove sono in corso le operazioni di sanificazione di uffici e corridoi da parte del personale dell’Agenzia di tutela della salute. Sono in corso verifiche per accertare se altri magistrati siano stati colpiti dal virus. askanews