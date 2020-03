Foggia, “carenza di organico”: migranti fanno tirocinio in Procura

Foggia, tirocinio in Procura per quattro migranti. Vaccaro: “Progetto che rompe gli stereotipi”- Mi trovo bene qui con tutti i colleghi”. Haytem si emoziona, ha 32 anni, è un rifugiato, arriva dalla Libia ai tempi di Gheddafi. Da un mese è un tirocinante nell’Ufficio Dibattimento della Procura di Foggia. Kouyate arriva dalla Costa d’Avorio, ha 34 anni, e si occupa della movimentazione dei fascicoli al terzo piano del Palazzo di Giustizia. Abdel viene dal Marocco, ha 38 anni, ed è impegnato nell’Ufficio Tiap (Trattamento Informatico Atti Processuali) e nell’Archivio.

Sono i quattro migranti, regolarmente presenti sul territorio nazionale da anni, che partecipano al percorso di integrazione attivato nella Procura grazie ad una convenzione con la cooperativa sociale Medtraining, ente gestore insieme alla cooperativa Iris di sette progetti Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) in provincia di Foggia. La durata del tirocinio è di tre mesi, con possibilità di rinnovo fino a sei mesi. I migranti sono distribuiti in diversi uffici della Procura, svolgono una serie di mansioni affidate alla figura del’ausiliario e del commesso.