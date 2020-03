PDFelement, l’applicazione che risolve gratis qualsiasi problema legato ai PDF

PDFelement

Il formato PDF è, per moltissime ragioni, il migliore da usare in ambito commerciale. I documenti PDF sono ampiamento utilizzati a livello globale, possono essere protetti con password e sono compatti al punto giusto per facilitare la condivisione. Ma il formato PDF è anche notoriamente inflessibile, difficile da modificare e da gestire su diverse piattaforme, soprattutto quando si tratta di lavorare in movimento.

Il formato PDF è stato creato allo scopo di generare documenti che avessero lo stesso identico aspetto anche quando visualizzati su piattaforme e con programmi diversi, ma più proseguiamo verso un contesto privo di contenuti cartacei, più aumenta il carico di aspettative rivolto a questi documenti. Modificare il testo, compilare moduli e firmare documenti sono ormai operazioni di routine. Ma ciò rema contro l’essenza originale dei PDF, per propria natura complicati da gestire e modificare. A ciò si aggiunge la possibilità di corruzione dei contenuti, la carenza di flessibilità per la gestione in viaggio, la difficoltà di condividere, ed ecco che l’elenco di cause di potenziali mal di testa si allunga.

Per nostra fortuna, un’eccezionale editor di PDF gratuito per iPhone e iPad è corso in nostro aiuto per risolvere i problemi di modifica, gestione e condivisione su diverse piattaforme e vari dispositivi.

PDFelement – Recensione dell’App per PDF

Come avviene per moltissime altre applicazioni, le funzionalità risultano più fluide sullo schermo più ampio dell’iPad, ma non mancano di efficacia anche su iPhone, riuscendo a impressionare nonostante i limiti del dispositivo.

L’app iOS di PDFelement iOS sviluppata da Wondershare fornisce un’ottima soluzione per PDF a tutte quelle persone che sono solite lavorare con questi documenti. In questa recensione esamineremo le varie funzionalità dell’app, una per una.

Creazione dei PDF

Grazie all’accesso alla telecamera del dispositivo, PDFelement permette di creare PDF con semplicità a partire da documenti cartacei. È sufficiente scattare una foto. Le funzionalità di editing integrate, inoltre, permettono di ritagliare e alterare liberamente il documento prima di salvarlo. PDFelement vanta anche alcuni strumenti presenti nelle più diffuse applicazioni per l’editing fotografico, e permette quindi di aggiungere “filtri” per modificare la colorazione dei documenti, comprendendo anche la possibilità di trasformarli in bianco e nero con la semplice pressione di un tasto su schermo.

Punta, clicca, modifica – ECCO FATTO. Con PDFelement è tutto semplice esattamente come sembra!

La possibilità di trasformare qualsiasi documento in PDF con immediatezza e semplicità è in grado di rivoluzionare radicalmente il modo in cui si lavora con i documenti.

Quest’applicazione permette anche di convertire i PDF in altri formati di file, compresi Word, Excel, PPT, ePub, Txt, HTML, XML e Pages.

Modifica dei PDF

Come già accennato, il formato PDF è noto per essere poco flessibile relativamente all’editing. Normalmente è necessario affidarsi a programmi costosissimi per modificare i contenuti. Ma quest’applicazione gratuita per PDF ha deciso di cambiare le carte in tavola grazie alle sua impressionanti funzioni di editing che permettono di gestire e alterare facilmente qualsiasi elemento costituente i PDF.

Con PDFelement il testo dei documenti si piega alla mercé dell’utenza. Senza alcun bisogno di seguire guide o esercitarsi in alcun modo, mi è stato possibile modificare il testo di un PDF in pochi secondi. L’ampia gamma di strumenti per l’editing testuali spazia dalla modifica di font e stile, a quella di colori e contenuti.

PDFelement presenta anche elementi di elaborazione testuale, tra cui barratura, sottolineatura ed evidenziazione del testo. Tutto è disposto in modo intuitivo nell’interfaccia, così che si possa avere sempre a portata di mano il necessario per modificare i PDF in qualsiasi momento.

Lavoro Collaborativo

Il successo è quasi sempre inseparabile dalla collaborazione e dalla ricezione di feedback da parte di terze parti. Wondershare ha dimostrato di esserne ben consapevole quando ha creato quest’applicazione. Ecco perché PDFelement è un editor di PDF tutto-in-uno disponibile anche per Windows e Mac!

Quasi come fossero un’estensione organica delle funzioni di editing del testo, PDFelement presenta ottimi strumenti devoluti alla collaborazione. Basta premere un pulsante per annotare i documenti con commenti contenenti i propri feedback (e lo stesso possono fare colleghi e colleghe che hanno accesso al documento), evidenziare il testo, sottolinearlo o dare sfogo alla fantasia con lo strumento per il disegno a mano libera. Un modo divertente per esprimere apprezzamento potrebbe essere quello di disegnare una faccina sorridente, non trovate?

Gestione dei PDF

L’organizzazione è assolutamente cruciale per preservare il benessere di chiunque usi lavorare con più documenti ogni giorno! PDFelement non sarebbe l’eccezionale applicazione che è se mancasse di strumenti per la gestione dei documenti. Il team di sviluppo del prodotto ha implementato un comodissimo sistema gerarchico di gestione delle cartelle, con supporto per il trascinamento dei documenti. Aggiungere cartelle e spostare i documenti è una vera passeggiata.

Firma dei documenti e compilazione dei moduli anche in movimento

Tra gli ostacoli principali incontrabili nell’operare con i PDF troviamo sicuramente la difficoltà di compilare e firmare i moduli. Avete bisogno di firmare un affare importante o un nuovo contratto ma non avete tempo per stampare il documento, firmarlo e spedirlo per posta?

Niente paura, perché arriva PDFelement a risolvere il problema. Compilare i campi editabili dei moduli è semplicissimo, così come lo è firmare i documenti. Le funzioni presenti nell’applicazione permettono di fotografare la propria firma scritta a mano, ritagliarla, modificarla e sincronizzarla sul dispositivo in uso, per poi trascinarla sul documento per firmarlo. Facile e veloce come bere un bicchier d’acqua.

In alternativa, è possibile scrivere la firma a mano usando direttamente il touch screen, e poi applicarla comodamente sul documento.

Allora, vale la pena di scaricare PDFelement?

In breve: SÌ!! PDFelement è un’applicazione che permette al reale potenziale dei documenti PDF di sbocciare in tutta la sua grandiosità, e si connota come un’integrazione eccellente a qualsiasi toolbox digitale che si rispetti. PDFelement è semplice da usare, affidabile e dotato di limiti solo nella misura in cui lo è la creatività della sua utenza. Se siete utenti Android, tenete a mente che PDFelement è scaricabile anche da Google Play.

Se la descrizione delle funzioni dell’app vi è sembrata semplicistica, è perché PDFelement è privo di strumenti che necessitano di spiegazioni complicate, è intuitivo e facile da usare. Sebbene sia certamente meno maneggevole su iPhone di quanto sia su iPad, PDFelement è senza dubbio un’ottima soluzione a qualsiasi esigenza legata ai PDF.

