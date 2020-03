Grecia, Gualmini (Pd): corridoi umanitari e ripartizione dei migranti

“Dalla Grecia notizie sempre più preoccupanti. 500 minori ammassati in condizioni precarie a Samo. ” scrive Elisabetta Gualmini su Twitter pubblicando e strumentalizzando una foto con bambini. “Come eurodeputate PD chiediamo alla Presidente della @EU_Commission di ricollocare i minori a Samo. Servono corridoi umanitari e quote di ripartizione per i migranti.”

Quando sono morti 700 bambini greci, a causa dell’austerity, non l’abbiamo sentita frignare.