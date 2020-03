Erdogan ha definito l’offensiva militare turca come ‘guerra religiosa’

Condividi

Retorica pericolosa – Il presidente Erdogan ha definito l’offensiva transfrontaliera turca come guerra religiosa. Ha recitato una poesia che descrive l’esercito turco come ”ultimo esercito dell’Islam che muore per Allah”. Ha promesso che Dio sostiene la Turchia e che tutti vedranno di che cosa è capace il suo esercito.

DANGEROUS RHETORIC:

President #Erdogan framed Turkish military cross-border offensive as religious war, recited a poem that describes Turkish army as the last army of Islam that dies for Allah. He promised that God supports #Turkey & everybody will see how capable the army is. pic.twitter.com/pwKPwmbpQk

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 3, 2020