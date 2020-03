“Abbiamo fatto la rapina perché ci servivano soldi per andare a ballare”

Condividi

Grazia Longo per “la Stampa” – – «Non avevamo i soldi per andare a ballare, per questo abbiamo deciso di fare la rapina». Ecco la spiegazione fornita dal complice diciassettenne di Ugo Russo, 15 anni, ucciso a Napoli sabato notte da un carabiniere fuori servizio a cui aveva puntato una pistola alla tempia. Il militare, 23 anni, in servizio a Bologna, era nel capoluogo campano in malattia. Ora è indagato per omicidio volontario.

Le indagini La ricostruzione di quella notte ruota intorno a tre punti chiave: autopsia, esame balistico dei colpi di pistola, analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Si è poi scoperto che la pistola era in realtà una replica in metallo della Beretta, in grado quindi di scarrellare, tanto che quando il militare ha sentito il rumore del colpo in canna ha temuto per la sua vita e quella della sua fidanzata e ha reagito sparando. Sul resto rimangono, invece, versioni discordanti sulle quali solo la soluzione dei tre punti chiave potrà offrire un contributo decisivo. Anche se, per restare nel campo delle parole, un peso hanno anche quelle non dette, ovvero le omissioni nel racconto del complice della vittima. Cerchiamo di capire perché.