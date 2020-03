Coronavirus, Roma: agente di Spinaceto ricoverato allo Spallanzani

Condividi

Coronavirus per un poliziotto di Spinaceto? A quanto pare c’è un nuovo caso a Roma, anche se la notizia potra’ essere confermata solo dai test che saranno effettuati presso lo Spallanzani, l’istituto specializzato in malattie invettive. È la seconda notizia di giornata su Roma dopo la chiusura della Chiesa di San Luigi dei Francesi.

A quanto si è appreso l’agente era in malattia da un po’ di tempo. Riscontrata la polmonite, i sanitari hanno deciso di trasportare l’uomo al Policlinico Gemelli, dove lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Al Gemelli il primo tampone – Nell’ospedale le fonti da noi contattate riferiscono l’esito positivo del tampone per il coronavirus, che però deve essere ripetuto proprio presso lo Spallanzani. In questo caso un periodo di quarantena attenderà i familiari dell’appartenente alle forze dell’ordine.