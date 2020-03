Conte: i miei omologhi esteri mi attestano convinto plauso

ROMA, 02 MAR – “Sono fiero di riferire che i miei omologhi esteri non mancano di attestarmi il loro convinto plauso per la caratura professionale della nostra intelligence e per il loro contributo”.

Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione della Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza, a Roma. (ANSA)