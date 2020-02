Perugia, annullato Festival del Giornalismo

Condividi

PERUGIA, 29 FEB – Il Festival internazionale del giornalismo 2020 è annullato a causa dell’emergenza coronavirus.

Lo annunciano gli organizzatori nel sito della manifestazione.

“Ci scusiamo per i disagi – scrivono – che questa decisione potrà causare. Ma salvaguardare la salute e la sicurezza degli speaker, del pubblico, dei volontari, dello staff, dei fornitori, così come dei cittadini di Perugia è la nostra priorità. Il Festival 2021 si terrà a Perugia dal 14 al 18 aprile”.

L’edizione 2020 era in programma dal primo al 5 aprile. ansa