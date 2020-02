Coronavirus, Zaia chiede apertura della zona rossa di Vò

“Io ho chiesto che la zona rossa di Vò possa essere riaperta, visto che sembra passato il periodo canonico dell’incubazione. Su questo fronte non ci capiamo. Non ne faccio una polemica, il parere della comunità scientifica va rispettato, hanno grosse perplessità sul fatto che ci siano 77 contagiati e vogliano protrarre la chiusura dell’area rossa per altri sette giorni”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia.