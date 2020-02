Coronavirus, in Italia 1128 contagiati e 29 morti

Sono 1.049 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 29 persone decedute e 50 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sono stati dunque 1.128 i contagiati. E’ il bilancio fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. 552 casi in Lombardia, 189 in Veneto.

Le tre Regioni maggiormente colpite dal Coronavirus in Italia hanno questi casi: 552 in Lombardia (52% del totale); 189 in Veneto (18%); 213 in Emilia Romagna (20%). 8 nuovi decessi di cui sei in Lombardia I nuovi decessi legati al Coronavirus registrati oggi sono 8, di cui 6 in Lombarda. Lo ha detto Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, in conferenza stampa. www.rainews.it

Il 10% dei contagiati è in terapia intensiva

Le scuole resteranno chiuse per un’altra settimana in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Borrelli: “Servono marcherine, stiamo cercando di recuperarle”

“Da più parti è stata avanzata l’esigenza di mascherine. Le stiamo cercando con i colleghi della Regioni. In particolare servono mascherine chirurgiche, ne stiamo recuperando tante, con numeri che confidiamo di incrementare”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.