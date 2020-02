Virus, Di Maio: No abuso di mascherine e disinfettanti

Condividi

“I nostri figli vanno scuola. Se vanno a scuola i nostri figli, possono venire i turisti e gli impenditori” Il ministro informa poi che è in via di approvazione un decreto per gestire gli abusi legati all’esigenza di mascherine e gel disinfettanti:

“Nel decreto che stiamo per approvare, e che dovrebbe andare nel prossimo Cdm entro questa settimana, stiamo per introdurre misure per calmierare alcuni atteggiamenti o abusi rispetto all’esigenza di mascherine e gel disinfettanti. Vogliamo agevolare l’acquisto ove serva, non sempre c’e’ esigenza di acquisto”. affaritaliani.it