Coronavirus: Trump, valutiamo se fermare voli dall’Italia

Gli ultimi sviluppi sulla diffusione del coronavirus Covid-19 potrebbero spingere le autorità statunitensi a impedire l’arrivo negli Usa di voli provenienti dall’Italia. E’ quanto affermato dal presidente statunitense, Donald Trump, parlando in conferenza stampa dell’emergenza legata a una possibile diffusione del Covid-19.

“Dipende da quello che succederà – ha affermato l’inquilino della Casa Bianca – ma a un certo punto potremmo decidere di chiudere i voli in ingresso dall’Italia e dagli altri Paesi”. Trump ha aggiunto che i voli in ingresso dai paesi con focolai di coronavirus come l’Italia sono strettamente controllati, ricordando che spera a breve di poter riaprire i confini ai voli dalla Cina. Grazie alle misure che gli Stati Uniti hanno preso, ha sottolineato Trump, i rischi per i cittadini statunitensi di ammalarsi di coronavirus rimane molto basso.