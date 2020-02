Rapine brutali, in un’ora manda 3 donne all’ospedale. Arrestato marocchino

Firenze – Rapine in centro: donne colpite in Via del Melarancio e Viale Fratelli Rosselli

In un’ora ha mandato in ospedale tre giovani donne assalendole alle spalle con delle bottiglie di vetro. Una serie di rapine messe a segno nel weekend, nella notte tra sabato e domenica, tra le stradine del centro storico e i trafficati viali nei pressi della Fortezza da Basso.

La prima vittima stava passeggiando in Via del Melarancio insieme ad un’amica quando, come si vede in un filmato, viene colpita alla nuca poco prima di Piazza dell’Unità italiana. Cade a terra e rimane tramortita tra i vetri infranti. L’uomo le sfila la borsetta e si allontana in direzione di via dell’Amorino. Scatta l’allarme, la teen ager, una 17enne straniera, finisce in ospedale dove riporterà una prognosi di dieci giorni per una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto. Intanto le volanti della polizia,raccolte le descrizioni dell’individuo, cominciano a battere il centro a caccia di un soggetto nordafricano con indosso un giubbotto bicolore con una vistosa cicatrice sul volto.