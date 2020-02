Coronavirus, contagiata collaboratrice: Fontana in quarantena

Condividi

Il governatore Fontana su Facebook: “Notizie importanti, sono in diretta dall’ufficio a Palazzo Lombardia.

Una collaboratrice del mio staff è risutaltata positiva al #Coronavirus.

Oggi abbiamo quindi eseguito il test sia io che il resto della mia squara e, fortunatamente, al momento risultiamo negativi.

Questo comporterà per noi, come per tutti, un periodo di auto-quarantena di 14 giorni.”