Vaticano, torna l’allarme terrorismo: rafforzato dispositivo di sicurezza

Condividi

In Vaticano è tornato l’allarme di un attentato possibile. Terrorismo, non coronavirus. Lo scrive, in anteprima per il sito web d’informazione 7 Colli, Francesco Storace. “Una disposizione ministeriale – si legge nell’articolo – ha informato che c’è bisogno di rafforzare la presenza del personale di Polizia a San Pietro. Ne sono stati informati anche i sindacati per le conseguenze sul personale. Dal ministro non esce una sillaba”.

La segnalazione di 7 Colli è circostanziata. “Presso l’ispettorato del Vaticano si istituisce un ulteriore presidio, o meglio una nuova struttura, definita “unità operativa di primo intervento”. E tanto per far capire di che si tratta, il motivo sta “nel perdurare della minaccia terroristica internazionale”. Che, si fa notare, spesso “ha colpito luoghi turistici e di culto”.