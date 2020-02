Volo Alitalia per Mauritius, non fanno sbarcare gli italiani

“Volo Alitalia per le Mauritius, non fanno sbarcare gli italiani per rischio coronavirus. Ora tavolo di crisi alla Farnesina”. Così Nicola Porro, giornalista e conduttore televisivo, dà la notizia di quanto starebbe accadendo all’aeroporto dell’isola al largo del Madagascar, nel cuore dell’Oceano Indiano.

Il coronavirus spaventa anche le Mauritius, le cui autorità – appunto come riportato dal vice-direttore de ilGiornale – starebbe tenendo in stand-by gli italiani a bordo di un aereo della nostra compagnia di bandiera da poco atterrato sull’isola. Al ministero degli Esteri sarebbe già stato aperto il tavolo di crisi per sbloccare la situazione: a breve tutti gli aggiornamenti. ilgiornale.it