All’urlo di “Coronavirus!” si scaglia contro le auto armato di coltello

Rimini – Pomeriggio agitato, quello di domenica, per il personale della polizia di Stato che si è trovato davanti un esagitato armato di coltello che si scagliava contro le auto in corsa all’urlo di “Coronavirus”. L’uomo, poi identificato in un 50enne residente a Monza, ha iniziato a dare in escandescenza in via Marecchiese all’altezza della sede della Confartigianato.

Gli automobilisti che, intorno alle 14 se lo sono trovati davanti, hanno faticato non poco nel tentativo di evitarlo mentre l’esagitato si è scagliato contro un veicolo iniziando a prenderlo a pugni e calci danneggiando la carrozzeria. Stessa sorte per altri mezzi mentre, i passanti, hanno dato l’allarme facendo accorrere la polizia di Stato.