Coronavirus, i non residenti possono partire da Wuhan

Wuhan, epicentro del coronavirus, permette ai non residenti della città di partire se non hanno mostrato sintomi e non hanno mai avuto contatti con infetti: le nuove disposizioni delle autorità locali allentano il blocco totale contro la diffusione dell’epidemia.

In aggiunta, le persone non in quarantena che necessitano di trattamenti per malattie speciali possono anche loro partire in gruppi. Wuhan aveva sospeso i trasporti in uscita dal 23 gennaio.





Intanto La provincia cinese dell’Hubei, focolaio dell’epidemia di coronavirus, ha annunciato che un uomo di 70 anni non ha mostrato sintomi di infezione fino al 27esimo giorno. L’episodio suggerisce che l’incubazione potrebbe essere più lunga dei 14 giorni stimati. Un’ipotesi che complicherebbe di molto gli sforzi per contenere l’epidemia, visto che attualmente la quarantena per i casi sospetti si ferma a 14 giorni. tgcom24.mediaset.it

