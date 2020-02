Coronavirus, assalto ai supermercati. Conte: “non siamo in carestia”

Scaffali vuoti, carrelli pieni, persino qualche litigio per accaparrarsi l’ultima confezione di acqua: è stata una domenica d’assalto ai supermercati, a Milano e in Lombardia, dopo che la Regione ha deciso di chiudere scuole e posti di ritrovo per l’emergenza coronavirus. I primi a mettersi in coda alle casse, domenica mattina, sono stati gli abitanti di Casalpusterlengo, che si trova nell’area dove da sabato vige il divieto di ingresso e di uscita per contenere il contagio del Coronavirus. Con guanti e mascherine, in molti hanno riempito i carrelli con spese che possono durare anche per alcuni giorni.

Nei comuni della provincia di Lodi interessati dalle limitazioni – ha reso noto la prefettura – sono comunque “da ritenersi essenziali” e quindi “escluse dalla sospensione dell’attività lavorativa e di trasporto” le attività commerciali di “supermercati, ipermercati, negozi alimentari e quelle connesse al trasporto connesse al rifornimento di prodotti alimentari in quanto tese all’approvvigionamento di beni di prima necessità per la popolazione”.