Coronavirus, tre casi in Trentino

Trentino – Il presidente Fugatti appena annunciato che tre persone di una famiglia lombarda, arrivata in Trentino venerdì, sono risultate positive al virus. In queste ore si stanno trasferendo in ospedale specializzato in Lombardia.

Secondo Fugatti “Il rischio è minimale” e “alloggiavano in un appartamento, ma non in albergo”. Per il dottor Benetollo dell’Azienda Sanitaria “si tratta solo di sintomi influenzali, non sono da rianimazione, ma presentavano solo un po’ di febbre”.

La conferenza stampa è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Provincia. Centinaia i commenti che chiedono in diretta “DITECI LA ZONA”. Ma su questo non c’è stata alcuna risposta, scrive ladige.it.