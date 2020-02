Facebook, Zuckerberg a Bruxelles “per contrastare la disinformazione”

Il fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg sarà a Bruxelles lunedì per incontrare tre commissari europei: la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, che ha la delega alla Concorrenza, il commissario al Mercato Interno Thierry Breton e la vicepresidente Vera Jourova (Valori e Trasparenza). A renderlo noto la vice portavoce capo della Commissione Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

“I tre membri del collegio che incontreranno Mark Zuckerberg la settimana prossima a Bruxelles – afferma la Spinant – affronteranno con lui questioni generali legate ai loro portafogli, in relazione all’agenda digitale, per quanto riguarda Margrethe Vestager e Thierry Breton, mentre la vicepresidente Jourova sarà interessata a discutere con lui questioni legate a temi importanti come la disinformazione”.