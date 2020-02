Migranti protestano a Bologna: ‘Siamo la forza che muove questa città’

Condividi

“Basta al razzismo per zittirci. Basta ai decreti Salvini che ci fanno clandestini per poterci sfruttare. Basta ai dinieghi e agli arbitri della questura. Siamo la forza che muove questa città. Vogliamo un permesso di soggiorno europeo per essere liberi di muoverci. Siamo libertà in movimento”, è quanto hanno gridato i migranti in corteo a Bologna, questo pomeriggio.

“Ai razzisti che ci hanno provocato e insultato mentre marciavamo per il centro di Bologna, diciamo forte che non abbiamo paura dei loro ‘andate a casa vostra’. Questo è il posto dove abbiamo scelto di essere liberi di costruirci una vita”

fotoservizio MICHELE LAPINI/Eikon studio per Repubblica »